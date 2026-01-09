Parentissage Arès
Parentissage Arès mercredi 1 avril 2026.
Parentissage
Rue Jean Templier Arès Gironde
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
2026-04-01 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-27
Échange (grands) parents-enfants, on partage, on apprend, on choisit, on construit mais à la fin ce sont les enfants qui décident !
Tout public Gratuit.
Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur
unegareregard@proton.me
Lieu ancienne gare d’Arès, rue Jean Templier. .
+33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me
