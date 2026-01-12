Parentissages Arès
Parentissages Arès mercredi 4 février 2026.
Parentissages
Rue Jean Templier Arès Gironde
Début : 2026-02-04 10:00:00
fin : 2026-02-04 12:00:00
2026-02-04
PARENTISSAGES
Échange (grands) parents-enfants, on partage, on apprend, on choisit, on construit mais à la fin ce sont les
enfants qui décident !
Tout public Gratuit.
Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur unegareregard@proton.me
Lieu ancienne gare d’Arès, rue Jean Templier. .
+33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me
English : Parentissages
