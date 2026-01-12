Parentissages

Rue Jean Templier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-04 12:00:00

Date(s) :

2026-02-04

PARENTISSAGES

Échange (grands) parents-enfants, on partage, on apprend, on choisit, on construit mais à la fin ce sont les

enfants qui décident !

Tout public Gratuit.

Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur unegareregard@proton.me

Lieu ancienne gare d’Arès, rue Jean Templier. .

Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parentissages

L’événement Parentissages Arès a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme d’Arès