PARENTS D’ADOS GROUPE DE PAROLE Saint-André-de-Sangonis
PARENTS D’ADOS GROUPE DE PAROLE Saint-André-de-Sangonis vendredi 17 octobre 2025.
PARENTS D’ADOS GROUPE DE PAROLE
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Avoir un adolescent ou un pré-adolescent à la maison… ce n’est pas toujours de tout repos. Entre les colères, les portes qui claquent, les silences ou les questionnements, on peut parfois se sentir dépassé, ou simplement seul face à la situation.
Avoir un adolescent ou un pré-adolescent à la maison… ce n’est pas toujours de tout repos. Entre les colères, les portes qui claquent, les silences ou les questionnements, on peut parfois se sentir dépassé, ou simplement seul face à la situation.
Pour vous aider, le Centre Social Mozaïka propose un groupe de parole pour parents d’ados et pré-ados, animé par Justine de La Ligue de l’Enseignement, le vendredi 17 octobre 2025 de 18h à 20h.
Cet espace offre aux parents
• Un moment d’échanges et de partage d’expériences,
• Un soutien mutuel entre personnes vivant les mêmes réalités,
• Un lieu d’écoute bienveillante et sans jugement.
Un temps pour souffler, relativiser, trouver des pistes… et surtout réaliser que vous n’êtes pas seul(e). .
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr
English :
Having a teenager or pre-teen at home? is not always a relaxing experience. Between the tantrums, the slamming doors, the silences and the questions, you can sometimes feel overwhelmed, or simply alone in the face of the situation.
German :
Einen Teenager oder Vorpubertären zu Hause zu haben, ist nicht immer einfach. Manchmal fühlt man sich überfordert oder allein gelassen, wenn es um Wutausbrüche, Türenschlagen, Schweigen oder Fragen geht.
Italiano :
Avere un adolescente o un preadolescente in casa non è sempre un’esperienza rilassante. Tra capricci, porte sbattute, silenzi e domande, a volte ci si può sentire sopraffatti o semplicemente soli di fronte alla situazione.
Espanol :
Tener un adolescente o preadolescente en casa… no siempre es una experiencia relajante. Entre las rabietas, los portazos, los silencios y las preguntas, a veces puedes sentirte abrumado, o simplemente solo ante la situación.
L’événement PARENTS D’ADOS GROUPE DE PAROLE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT