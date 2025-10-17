PARENTS D’ADOS GROUPE DE PAROLE Saint-André-de-Sangonis

PARENTS D’ADOS GROUPE DE PAROLE Saint-André-de-Sangonis vendredi 17 octobre 2025.

PARENTS D’ADOS GROUPE DE PAROLE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Avoir un adolescent ou un pré-adolescent à la maison… ce n’est pas toujours de tout repos. Entre les colères, les portes qui claquent, les silences ou les questionnements, on peut parfois se sentir dépassé, ou simplement seul face à la situation.

Pour vous aider, le Centre Social Mozaïka propose un groupe de parole pour parents d’ados et pré-ados, animé par Justine de La Ligue de l’Enseignement, le vendredi 17 octobre 2025 de 18h à 20h.

Cet espace offre aux parents

• Un moment d’échanges et de partage d’expériences,

• Un soutien mutuel entre personnes vivant les mêmes réalités,

• Un lieu d’écoute bienveillante et sans jugement.

Un temps pour souffler, relativiser, trouver des pistes… et surtout réaliser que vous n’êtes pas seul(e). .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

English :

Having a teenager or pre-teen at home? is not always a relaxing experience. Between the tantrums, the slamming doors, the silences and the questions, you can sometimes feel overwhelmed, or simply alone in the face of the situation.

German :

Einen Teenager oder Vorpubertären zu Hause zu haben, ist nicht immer einfach. Manchmal fühlt man sich überfordert oder allein gelassen, wenn es um Wutausbrüche, Türenschlagen, Schweigen oder Fragen geht.

Italiano :

Avere un adolescente o un preadolescente in casa non è sempre un’esperienza rilassante. Tra capricci, porte sbattute, silenzi e domande, a volte ci si può sentire sopraffatti o semplicemente soli di fronte alla situazione.

Espanol :

Tener un adolescente o preadolescente en casa… no siempre es una experiencia relajante. Entre las rabietas, los portazos, los silencios y las preguntas, a veces puedes sentirte abrumado, o simplemente solo ante la situación.

L’événement PARENTS D’ADOS GROUPE DE PAROLE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT