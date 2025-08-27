Par’ents Délires 3 : Mercredi 27 août 2025 15h-20h Le BAM Rennes

Par’ents Délires 3 : Mercredi 27 août 2025 15h-20h Le BAM Rennes Mercredi 27 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

L’art sous toutes ses formes !

**Par’ents Délires 3 : Mercredi 27 août 2025 15h-20h**

**de 0 à 99 ans**

**Entrée libre et gratuite**

**Après deux éditions qui ont été festives, fédératrice et joyeuse et qui ont rassemblé un grand nombre de partenaires, de bénévoles et permis la rencontre entre les habitant.es, Par’ents Délires 3 vous donne rdv pour sa troisième édition le mercredi 27 août à partir de 15h !**

**Venez découvrir de nouveaux espaces de jeu dans une ambiance musicale et conviviale sous le thème : « L’art sous toutes ses formes »**

**Petite restauration payante sur place, toilettes sèches et buvette.**

**Un ciné plein air sera proposé à l’issue de la fête à 21h30 avec la projection du film Kirikou et les hommes et les femmes**

**Programme détaillé à découvrir prochainement !**

Le BAM 2 rue André Trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine