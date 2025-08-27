Par’ents Délires 3 : Mercredi 27 août 2025 15h-20h Récipon (derrière le BAM) Rennes

Entrée libre et gratuite – Petite restauration payante

Venez découvrir de nouveaux espaces de jeu dans une ambiance musicale et conviviale sous le thème : « L’art sous toutes ses formes »

**De 0 à 99 ans**

**Après deux éditions qui ont été festives, fédératrice et joyeuse et qui ont rassemblé un grand nombre de partenaires, de bénévoles et permis la rencontre entre les habitant.es, Par’ents Délires 3 vous donne rendez-vous pour sa troisième édition le mercredi 27 août à partir de 15h !**

** Au programme :**

** Espace sportif : grimpe d’arbre avec La Haut, initiation aux arts du cirque avec Bing Bang Circus, ateliers sportifs avec l’UFOLEP, jeux de palets et molky.**

** Espace petite enfance : parcours découverte, piscine à balles, peinture propre, jeux sensoriels et coin lecture.**

** Espace créatif : origami avec la bibliothèque de l’Antipode, peinture végétale avec l’Écocentre La Taupinais, initiation au graff et fresque collective avec Roazhon Colors, expérience culinaire avec La Basse Cour, arbre à empreintes et jeux numériques.**

**Et aussi : bar à paillettes, jeux géants, manège mécanique, DJ set avec Massimiliano et spectacle de clôture !**

** En soirée : projection en plein air du film « Kirikou, les hommes et les femmes » (21h30 – tout public, 1h28).**

** Petite restauration payante sur place (pensez à apporter votre gobelet).**

** Événement gratuit, organisé par l’Étoile et le Centre Social Cleunay, avec la participation de nombreux partenaires et bénévoles.**

Récipon (derrière le BAM) 2 Rue André Trasbot, 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine