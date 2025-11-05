Parents en entreprises Laboratoires Pierre FABRE Cahors

Parents en entreprises Laboratoires Pierre FABRE Cahors mercredi 5 novembre 2025.

Parents en entreprises Mercredi 5 novembre, 14h00 Laboratoires Pierre FABRE Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T14:00:00 – 2025-11-05T17:00:00

Fin : 2025-11-05T14:00:00 – 2025-11-05T17:00:00

PEE cible particulièrement les élèves de collège, de lycée et en formation post-bac en phase de réflexion sur leur orientation. Il repose sur quatre axes majeurs :

1. Découverte des métiers : Immersion dans des entreprises locales pour une meilleure compréhension des réalités professionnelles et des compétences requises.

2. Attractivité des formations : Valorisation des voies technologiques et professionnelles en mettant en avant les passerelles entre les différents niveaux d’enseignement.

3. Mixité filles-garçons et l’égalité des chances : Sensibilisation aux stéréotypes de genre, encouragement des jeunes filles vers les filières scientifiques, technologiques et industrielles, encouragement des jeunes garçons vers les filières médico-sociales…

4. Renforcement des liaisons inter-niveaux et école-entreprise : Accompagnement des élèves dans leur parcours scolaire et développement de partenariats pérennes avec les entreprises locales.

Le programme se déroule de la façon suivante:

1. Visites d’entreprises : Les parents et élèves sont accueillis sur des sites industriels, dans des entreprises du secteur tertiaire ou de l’artisanat pour découvrir les réalités professionnelles.

2. Échanges avec des professionnels : Rencontres avec des salariés, des chefs d’entreprise, et des responsables des ressources humaines pour mieux comprendre les parcours professionnels et les attentes du marché du travail.

3. Ateliers d’information sur les formations : Présentation des cursus et des voies d’accès aux différents métiers, avec un accent sur les nouvelles opportunités offertes.

PEE est une initiative innovante pour rapprocher le monde scolaire et professionnel, tout en impliquant activement les parents dans le parcours éducatif de leurs enfants. En facilitant l’accès à des informations concrètes sur le monde du travail, ce projet renforce la compréhension des enjeux éducatifs et professionnels, soutient la réussite scolaire des élèves et favorise leur insertion professionnelle.

Laboratoires Pierre FABRE 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie

Dans le cadre de ses partenariats Ecole-Economie , l’Académie de Toulouse, en lien avec avec le CMQE Industrie du futur et l’ UIMM, propose un dispositif innovant : « Parents en Entreprises » PEE.