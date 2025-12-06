Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Parents/enfants initiation aux jeux de société La médiathèque Le Cœur Battant Saint-Sauveur-Villages

Parents/enfants initiation aux jeux de société La médiathèque Le Cœur Battant Saint-Sauveur-Villages samedi 6 décembre 2025.

Parents/enfants initiation aux jeux de société

La médiathèque Le Cœur Battant 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Parents/enfants initiation aux jeux de société à la médiathèque Le Cœur Battant.   .

La médiathèque Le Cœur Battant 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29 

English : Parents/enfants initiation aux jeux de société

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parents/enfants initiation aux jeux de société Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme