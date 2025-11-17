Parents et réseaux sociaux comprendre pour mieux communiquer Dans les locaux de l’espace Jeunes Soustons

Parents et réseaux sociaux comprendre pour mieux communiquer

Dans les locaux de l’espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Instagram, TikTok,WhatsApp, YouTube…

Ces applis rythment le quotidien de vos ados.

Et si vous les testiez vous-mêmes ?

Ouvert à tous, gratuit, sur inscription

parentalite@mairie-soustons.fr

English :

Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube?

These apps are part of your teenagers’ daily lives.

Why not try them out for yourself?

Open to all, free, registration required

Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube?

Diese Apps bestimmen den Alltag Ihrer Teenager.

Wie wäre es, wenn Sie sie selbst ausprobieren?

Für alle offen, kostenlos, Anmeldung erforderlich

Italiano :

Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube?

Queste applicazioni fanno parte della vita quotidiana dei vostri adolescenti.

Perché non provarle in prima persona?

Aperto a tutti, gratuito, registrazione obbligatoria

¿Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube?

Estas aplicaciones forman parte de la vida cotidiana de tus hijos adolescentes.

¿Por qué no las pruebas tú mismo?

Abierto a todos, gratuito, inscripción obligatoria

