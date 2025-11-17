Parents et réseaux sociaux comprendre pour mieux communiquer Dans les locaux de l’espace Jeunes Soustons
Parents et réseaux sociaux comprendre pour mieux communiquer Dans les locaux de l’espace Jeunes Soustons lundi 17 novembre 2025.
Parents et réseaux sociaux comprendre pour mieux communiquer
Dans les locaux de l’espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Instagram, TikTok,WhatsApp, YouTube…
Ces applis rythment le quotidien de vos ados.
Et si vous les testiez vous-mêmes ?
Ouvert à tous, gratuit, sur inscription
Dans les locaux de l’espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine parentalite@mairie-soustons.fr
English :
Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube?
These apps are part of your teenagers’ daily lives.
Why not try them out for yourself?
Open to all, free, registration required
German : Parents et réseaux sociaux comprendre pour mieux communiquer
Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube?
Diese Apps bestimmen den Alltag Ihrer Teenager.
Wie wäre es, wenn Sie sie selbst ausprobieren?
Für alle offen, kostenlos, Anmeldung erforderlich
Italiano :
Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube?
Queste applicazioni fanno parte della vita quotidiana dei vostri adolescenti.
Perché non provarle in prima persona?
Aperto a tutti, gratuito, registrazione obbligatoria
Espanol : Parents et réseaux sociaux comprendre pour mieux communiquer
¿Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube?
Estas aplicaciones forman parte de la vida cotidiana de tus hijos adolescentes.
¿Por qué no las pruebas tú mismo?
Abierto a todos, gratuito, inscripción obligatoria
