Parents, La pause revient pour une 3e édition Comet Bourse Paris

Parents, La Pause revient pour une 3ᵉ édition le 7 février à Paris, avec une promesse simple et précieuse : offrir aux futurs et jeunes parents une vraie parenthèse de répit.

Le temps d’une journée, on met la charge mentale, les injonctions et la to-do list sur pause pour souffler, réfléchir, rire et prendre soin de soi. Pensé comme un cocon, l’événement propose un programme mêlant conférences inspirantes, temps d’échange sans filtre, expériences collectives et ateliers bien-être.

Au fil de la journée, de grandes voix de la parentalité et de la santé mentale – parmi lesquelles Anna Roy, Céline Chadelat (Le Mois d’Or), Bruno Humbeeck, Emmanuelle Piquet, Élodie Da Silva ou encore Nadege100gene – abordent des sujets clés du quotidien parental : fatigue, émotions, culpabilité, éducation, relations familiales… toujours avec bienveillance, expertise et une touche d’humour.

Tout est pensé pour que chacun reparte plus léger, reboosté et outillé, avec le sentiment rare d’avoir vraiment pris du temps pour soi.

Parents, La Pause – 3ᵉ édition

Samedi 7 février 2026

Espace Comet Bourse, Paris 2ᵉ

9h30 – 18h

Entrée sur inscription (billet simple ou duo, snacks et boissons inclus)

Le 7 févrirer, c’est LE moment d’appuyer sur « pause » ! Notre journée consacrée au répit parental est de retour ! Pour vous permettre de souffler, de siroter ensemble un café encore chaud (oui, c’est possible !), de repartir boosté grâce aux conseils inspirants de nos experts, grâce aux ateliers pratiques et bien-être. Allez, on va essayer de dégommer (enfin) cette charge mentale !

Comet Bourse 35 rue Saint-Marc 75002 Paris

