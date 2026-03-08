Parents mais pas que …

5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Peut-on être un super-parent à temps complet ? avec Sarah Mangofini

Venez discuter, nous gardons vos enfants

Préparation d’un petit pot par l’équipe d’animation et vos enfants

Sur inscription par mail ou téléphone

Adhésion pour l’année 10€

Peut-on être un super-parent à temps complet ? avec Sarah Mangofini

Venez discuter, nous gardons vos enfants

Préparation d’un petit pot par l’équipe d’animation et vos enfants

Sur inscription par mail ou téléphone

Adhésion pour l’année 10€ .

5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clemdirection.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parents mais pas que …

Come and spend some time for yourself with Alicia!

Learn the tools and techniques to care for your skin and how to massage yourself.

If necessary, Le CLEM can look after your children just let us know when you register.

L’événement Parents mais pas que … Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Morcenx