Parents mais pas que … Morcenx-la-Nouvelle
Parents mais pas que …
5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle
Tarif : – –
Peut-on être un super-parent à temps complet ? avec Sarah Mangofini
Venez discuter, nous gardons vos enfants
Préparation d’un petit pot par l’équipe d’animation et vos enfants
Sur inscription par mail ou téléphone
Adhésion pour l’année 10€
5 Domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clemdirection.asso@gmail.com
English : Parents mais pas que …
Come and spend some time for yourself with Alicia!
Learn the tools and techniques to care for your skin and how to massage yourself.
If necessary, Le CLEM can look after your children just let us know when you register.
