Parents par Mélissa et Fred | Humour rue Charles de Gaulle Châteaubernard
Parents par Mélissa et Fred | Humour rue Charles de Gaulle Châteaubernard vendredi 17 octobre 2025.
Parents par Mélissa et Fred | Humour
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Avant on avait des principes, aujourd’hui on a des enfants !
Mélissa et Fred en appelle à tous les parents, grands-parents, jeunes parents, parents d’ados, parents de famille nombreuse ou recomposée.
.
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 81
English :
Before we had principles, today we have children!
Mélissa et Fred appeal to all parents, grandparents, young parents, parents of teenagers, parents of large or blended families.
German :
Früher hatten wir Prinzipien, heute haben wir Kinder!
Mélissa und Fred appellieren an alle Eltern, Großeltern, junge Eltern, Eltern von Teenagern, Eltern von Großfamilien oder Patchworkfamilien.
Italiano :
Prima avevamo dei principi, ora abbiamo dei figli!
Mélissa e Fred si rivolgono a tutti i genitori, nonni, giovani genitori, genitori di adolescenti, genitori di famiglie numerose o miste.
Espanol :
¡Antes teníamos principios, ahora tenemos hijos!
Mélissa y Fred hacen un llamamiento a todos los padres, abuelos, padres jóvenes, padres de adolescentes, padres de familias numerosas o mixtas.
L’événement Parents par Mélissa et Fred | Humour Châteaubernard a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Cognac