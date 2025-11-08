Parents parisiens Bibliothèque Italie Paris

Parents parisiens Bibliothèque Italie Paris samedi 8 novembre 2025.

Permettre d’échanger entre parents avec l’éclairage d’un intervenant expert dans le domaine afin de valoriser et de renforcer les capacités éducatives des parents.

Rompre l’isolement et prévenir les situations de crise et de ruptures dans les relations avec ses enfants

Permettre l’entraide entre parents

Matinée d’échange autour du thème: « Enfants et écrans, quand et comment les débrancher? »

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T10:00:00+02:00_2025-11-08T12:00:00+02:00

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris