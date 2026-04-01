Parents, parlons numérique ! Place de la lève Bourdeaux
Parents, parlons numérique ! Place de la lève Bourdeaux mercredi 22 avril 2026.
Parents, parlons numérique !
Place de la lève Accueil de loisirs de Bourdeaux Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:00:00
fin : 2026-04-22 18:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier parentalité, venez y participer pour découvrir, questionner, anticiper et accompagner les pratiques numériques de vos enfants.
Atelier animé par Jean Claude Bondaz, médiateur numérique.
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Place de la lève Accueil de loisirs de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 00 08
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English :
Join us for a parenting workshop to discover, question, anticipate and support your children’s digital practices.
Workshop led by Jean Claude Bondaz, digital mediator.
L’événement Parents, parlons numérique ! Bourdeaux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux