Parents, parlons numérique ! Place de la lève Bourdeaux

Parents, parlons numérique !

Place de la lève Accueil de loisirs de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 17:00:00

fin : 2026-04-22 18:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier parentalité, venez y participer pour découvrir, questionner, anticiper et accompagner les pratiques numériques de vos enfants.

Atelier animé par Jean Claude Bondaz, médiateur numérique.

.

Place de la lève Accueil de loisirs de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a parenting workshop to discover, question, anticipate and support your children’s digital practices.

Workshop led by Jean Claude Bondaz, digital mediator.

L’événement Parents, parlons numérique ! Bourdeaux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux