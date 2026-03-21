Parents, parlons numérique ! La Halle Dieulefit

Parents, parlons numérique ! La Halle Dieulefit jeudi 2 avril 2026.

Parents, parlons numérique !

La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02 20:30:00

Date(s) :
2026-04-02

Atelier parentalité, venez y participer pour découvrir, questionner, anticiper et accompagner les pratiques numériques de vos enfants.
Atelier animé par Jean Claude Bondaz, médiateur numérique.
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La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 00 08 

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English :

Join us for a parenting workshop to discover, question, anticipate and support your children’s digital practices.
Workshop led by Jean Claude Bondaz, digital mediator.

L’événement Parents, parlons numérique ! Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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