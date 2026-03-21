Parents, parlons numérique ! La Halle Dieulefit
Parents, parlons numérique ! La Halle Dieulefit jeudi 2 avril 2026.
Parents, parlons numérique !
La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02 20:30:00
Date(s) :
2026-04-02
Atelier parentalité, venez y participer pour découvrir, questionner, anticiper et accompagner les pratiques numériques de vos enfants.
Atelier animé par Jean Claude Bondaz, médiateur numérique.
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La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 17 00 08
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English :
Join us for a parenting workshop to discover, question, anticipate and support your children’s digital practices.
Workshop led by Jean Claude Bondaz, digital mediator.
L’événement Parents, parlons numérique ! Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
Prochains événements à Dieulefit (Drôme)
- Les Dimanches Cinéma Labor Dieulefit — 27 mars 2026
- LE GRAND BAL TRALALALOVERS et POOLIDOR La Halle Dieulefit — 28 mars 2026
- Exposition de printemps A la mémoire de Pierre Le Parol, 1 allée des Promenades Dieulefit — 4 avril 2026
- Planètes Cinéma Labor Dieulefit — 4 avril 2026
- Le déjeuner de l’emploi Dieulefit — 7 avril 2026