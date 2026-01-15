PARENTS PARTAGE & ARGILE FAMILLE

31 Avenue Raymond Lacombe Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

En famille, plongez dans le monde amusant de l’argile au cours d’un atelier de modelage.

En famille, plongez dans le monde amusant de l’argile au cours d’un atelier de modelage. Après une petite collation, s’enchaine un temps de parole entre parents pour échanger, souffler un peu. En parallèle, les enfants poursuivent l’atelier terre.

Adultes et enfants dès 2 ans.

Gratuit, sur inscription .

31 Avenue Raymond Lacombe Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 38 16 contact@terre-contact.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Modelling, a family exchange time.

L’événement PARENTS PARTAGE & ARGILE FAMILLE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-01-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS