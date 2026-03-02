Parents’Zen le stress parental, on en parle ? MJC Héritan Mâcon

Parents’Zen le stress parental, on en parle ?

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

2026-04-25

Cet atelier a pour objectif d’offrir un espace bienveillant, concret et interactif, où les parents pourront échanger, se soutenir et repartir avec des outils pratiques pour mieux vivre leur rôle au quotidien.

-Comprendre les sources de stress liées à la parentalité (conflits, peur de mal faire, sentiment de solitude).

-Comprendre et réagir sans crier.

Outils concrets

-Techniques de respiration et d’ancrage pour désamorcer les tensions.

-Gestion des émotions

-Identifier les déclencheurs et y répondre autrement.

-Partage d’expériences Qu’est-ce qui vous stresse le plus ? Comment y faites-vous face ?

Animé par Dominique GOBY, Approche systémique École de Palo Alto

Formée A 180° chagrin scolaire. .

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire

