Parents’Zen le stress parental, on en parle ? MJC Héritan Mâcon

Parents’Zen le stress parental, on en parle ?
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
2026-04-25
Cet atelier a pour objectif d’offrir un espace bienveillant, concret et interactif, où les parents pourront échanger, se soutenir et repartir avec des outils pratiques pour mieux vivre leur rôle au quotidien.
-Comprendre les sources de stress liées à la parentalité (conflits, peur de mal faire, sentiment de solitude).
-Comprendre et réagir sans crier.
Outils concrets
-Techniques de respiration et d’ancrage pour désamorcer les tensions.
-Gestion des émotions
-Identifier les déclencheurs et y répondre autrement.
-Partage d’expériences Qu’est-ce qui vous stresse le plus ? Comment y faites-vous face ?
Animé par Dominique GOBY, Approche systémique École de Palo Alto
Formée A 180° chagrin scolaire. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
