Paret Snooc 10 01 2026 Station de Piau Aragnouet

Paret Snooc 10 01 2026

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 16:45:00

fin : 2026-01-10 17:45:00

Date(s) :

2026-01-10

Paret descente en luge traditionnelle à la fermeture des pistes mêlant adrénaline et magie des lumières du soir.

Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Durée 45 min à 1 heure. Enfants à partir de 12 ans RDV à 16h45 au départ du TS Campbielh munis du ticket inscription et FF.

Tarif 20€/personnes.

Infos et réservations à l’Office du Tourisme.

Animation modulable en fonction des conditions météo.

A partir de 16h45.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Paret: a traditional toboggan run when the slopes close, combining adrenaline with the magic of the evening lights.

Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Duration 45 min to 1 hour. Children aged 12 and over Meet at 4:45 pm at the TS Campbielh with registration ticket and FF.

Price: 20€ per person.

Information and reservations at the Tourist Office.

Activities may vary according to weather conditions.

Starting at 4.45pm.

