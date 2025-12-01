Paret Snooc 22 12 2025 Station de Piau Aragnouet
Paret Snooc 22 12 2025 Station de Piau Aragnouet lundi 22 décembre 2025.
Paret Snooc 22 12 2025
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 17:15:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Paret descente en luge traditionnelle à la fermeture des pistes mêlant adrénaline et magie des lumières du soir.
Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Durée 45 min à 1 heure. Enfants à partir de 12 ans RDV à 16h45 au départ du TS Campbielh munis du ticket inscription et FF.
Tarif 20€/personnes.
Infos et réservations à l’Office du Tourisme.
Animation modulable en fonction des conditions météo.
A partir de 17h15.
.
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
Paret: a traditional toboggan run when the slopes close, combining adrenaline with the magic of the evening lights.
Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Duration 45 min to 1 hour. Children aged 12 and over Meet at 4:45 pm at the TS Campbielh with registration ticket and FF.
Price: 20€ per person.
Information and reservations at the Tourist Office.
Activities may vary according to weather conditions.
Starting at 5:15 pm.
German :
Paret: Traditionelle Schlittenfahrt bei Pistenschluss, die Adrenalin mit dem Zauber der Abendlichter mischt.
Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Dauer 45 min bis 1 Stunde. Kinder ab 12 Jahren Treffpunkt um 16:45 Uhr am TS Campbielh mit Anmelde- und FF-Ticket.
Preis: 20?/Person.
Infos und Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt.
Die Animation kann je nach Wetterbedingungen angepasst werden.
Ab 17.15 Uhr.
Italiano :
Paret: una pista di slittino tradizionale alla chiusura delle piste, che unisce l’adrenalina alla magia delle luci della sera.
Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Durata da 45 minuti a 1 ora. Bambini a partire dai 12 anni Ritrovo alle 16.45 presso il TS Campbielh con biglietto d’iscrizione e FF.
Prezzo: 20€ a persona.
Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.
L’evento può variare in base alle condizioni meteorologiche.
Inizio alle 17.15.
Espanol :
Paret: una pista de trineo tradicional al cierre de las pistas, que combina adrenalina y la magia de las luces del atardecer.
Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Duración de 45 min a 1 hora. Niños a partir de 12 años Punto de encuentro a las 16.45 h en el TS Campbielh con ticket de inscripción y FF.
Precio: 20 euros por persona.
Información y reservas en la Oficina de Turismo.
El evento puede variar en función de las condiciones meteorológicas.
Comienzo a las 17.15 h.
L’événement Paret Snooc 22 12 2025 Aragnouet a été mis à jour le 2025-11-19 par OT de Piau-Engaly|CDT65