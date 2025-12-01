Paret Snooc 29 12 2025 Station de Piau Aragnouet

Paret Snooc 29 12 2025

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 17:15:00

fin : 2025-12-29 18:00:00

Date(s) :

2025-12-29

Paret descente en luge traditionnelle à la fermeture des pistes mêlant adrénaline et magie des lumières du soir.

Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Durée 45 min à 1 heure. Enfants à partir de 12 ans RDV à 16h45 au départ du TS Campbielh munis du ticket inscription et FF.

Tarif 20€/personnes.

Infos et réservations à l’Office du Tourisme.

Animation modulable en fonction des conditions météo.

A partir de 17h15.

.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Paret: a traditional toboggan run when the slopes close, combining adrenaline with the magic of the evening lights.

Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Duration 45 min to 1 hour. Children aged 12 and over Meet at 4:45 pm at the TS Campbielh with registration ticket and FF.

Price: 20€ per person.

Information and reservations at the Tourist Office.

Activities may vary according to weather conditions.

Starting at 5:15 pm.

German :

Paret: Traditionelle Schlittenfahrt bei Pistenschluss, die Adrenalin mit dem Zauber der Abendlichter mischt.

Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Dauer 45 min bis 1 Stunde. Kinder ab 12 Jahren Treffpunkt um 16:45 Uhr am TS Campbielh mit Anmelde- und FF-Ticket.

Preis: 20?/Person.

Infos und Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt.

Die Animation kann je nach Wetterbedingungen angepasst werden.

Ab 17.15 Uhr.

Italiano :

Paret: una pista di slittino tradizionale alla chiusura delle piste, che unisce l’adrenalina alla magia delle luci della sera.

Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Durata da 45 minuti a 1 ora. Bambini a partire dai 12 anni Ritrovo alle 16.45 presso il TS Campbielh con biglietto d’iscrizione e FF.

Prezzo: 20€ a persona.

Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.

L’evento può variare in base alle condizioni meteorologiche.

Inizio alle 17.15.

Espanol :

Paret: una pista de trineo tradicional al cierre de las pistas, que combina adrenalina y la magia de las luces del atardecer.

Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Duración de 45 min a 1 hora. Niños a partir de 12 años Punto de encuentro a las 16.45 h en el TS Campbielh con ticket de inscripción y FF.

Precio: 20 euros por persona.

Información y reservas en la Oficina de Turismo.

El evento puede variar en función de las condiciones meteorológicas.

Comienzo a las 17.15 h.

L’événement Paret Snooc 29 12 2025 Aragnouet a été mis à jour le 2025-11-19 par OT de Piau-Engaly|CDT65