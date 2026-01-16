Paret Snooc Station de Piau Aragnouet
Paret Snooc Station de Piau Aragnouet mercredi 4 mars 2026.
Paret Snooc
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 16:45:00
fin : 2026-03-04 17:45:00
Date(s) :
2026-03-04
Paret descente en luge traditionnelle à la fermeture des pistes mêlant adrénaline et magie des lumières du soir.
Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Durée 45 min à 1 heure. Enfants à partir de 12 ans RDV à 16h45 au départ du TS Campbielh munis du ticket inscription et FF.
Tarif 20€/personnes.
Infos et réservations à l’Office du Tourisme.
Animation modulable en fonction des conditions météo.
A partir de 16h45.
.
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
Paret: a traditional toboggan run when the slopes close, combining adrenaline with the magic of the evening lights.
Mini 5 pax & Maxi 10 pax . Duration 45 min to 1 hour. Children aged 12 and over Meet at 4:45 pm at the TS Campbielh with registration ticket and FF.
Price: 20€ per person.
Information and reservations at the Tourist Office.
Activities may vary according to weather conditions.
Starting at 4.45pm.
