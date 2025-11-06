Parfum d’Essence, un voyage à vélo des Alpilles à l’Himalaya Bibliothèque du Tourisme et des voyages Paris

Parfum d’Essence, c’est le récit de deux jeunes femmes parties sur un coup de tête rejoindre l’Himalaya à vélo.

Sans aucun entraînement, elles se lancent dans un périple insolite et mouvementé qui les amènera, contre toute attente, à rencontrer le 14è Dalaï-Lama.

De la peur à l’amour des gens, du rire aux larmes de rire et armées de drapeaux de prières Tibétains elles seront poussées à questionner les limites de la paix et de la liberté au gré des rencontres et des contextes politiques.

Mais avec une seule ligne de conduite : pourvu qu’on se marre !

Projection du film Parfum d’essence : un voyage à bicyclette des Alpilles à l’Himalaya, réalisé par deux jeunes femmes, Jessica Malbet et Anaïs Béné. Créatrices de l’association Pastis-momo, « trait d’union entre l’apéritif anisé et le ravioli tibétain » elles nous font partager leur périple avec humour et humanité.

de 19h00 à 21h00

gratuit

Le film est sous-titré en français pour les sourds et malentendants,

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque du Tourisme et des voyages 6 rue du Commandant Schloesing 75016 Auditorium de la Bibliothèque Germaine TillionParis

https://pastis-momo.com btv@paris.fr https://www.facebook.com/pastismomo https://www.facebook.com/pastismomo