Parfums & chocolats La Bulle à parfums Darbonnay

Parfums & chocolats

La Bulle à parfums 25 Chemin de la Brenne Darbonnay Jura

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25

Animation Sensorielle Parfums & Chocolats

Plongez dans un Voyage Olfactif et Gourmand Inédit dans le Jura !

Vous cherchez une activité insolite dans le Jura ?

Laissez-vous guider par Tiphaine FOUGERE, ancienne laborantine parfumeur, pour une exploration riche en émotions. L’animation Parfums & Chocolats de la Bulle à Parfums est une expérience sensorielle exclusive qui éveille vos sens et révèle les liens secrets entre la parfumerie de luxe et la haute chocolaterie.

Durée de l’expérience environ 2 heures de pur plaisir sensoriel.

Capacité Groupe limité pour une expérience personnalisée.

2 adultes minimum, 8 adultes maximum (sur réservation 48h à l’avance).

Une Rencontre au Sommet Parfumeur et M.O.F.

Cette animation unique marie l’art de la composition olfactive à l’excellence du goût.

1. L’Art du Parfum

Initiation Olfactive Découvrez le langage des parfums. Apprenez à distinguer les familles olfactives (florale, boisée, orientale, gourmande…) à travers des matières premières rares et des créations de parfumeurs.

Les Mystères du Gourmand Une mise en lumière spéciale sera faite sur les parfums gourmands, ces fragrances qui évoquent délicieusement le chocolat, la vanille, et les notes sucrées.

2. L’Excellence du chocolat

Dégustation Hirsinger M.O.F. Savourez une sélection de chocolats d’exception de la célèbre Maison Hirsinger, Meilleur Ouvrier de France (M.O.F.).

Apprenez à décrypter les arômes complexes et les saveurs profondes d’un chocolat de qualité artisanale.

3. Le Jeu des Correspondances

Le coeur de l’atelier réside dans l’accord parfait

Saurez-vous identifier les notes olfactives (épices, fruits, fleurs) qui se cachent dans le parfum, mais aussi dans le chocolat que vous dégustez ?

C’est un véritable défi sensoriel et une découverte privilégiée des matières premières qui font le succès de ces deux univers.

Idéal pour Sortie entre amis, activité de couple, cadeau original ou évènement d’entreprise (team building). Amateurs de parfums, EVJF ou bon cadeau original .

La Bulle à parfums 25 Chemin de la Brenne Darbonnay 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 14 49 91 contact@bulle-a-parfums.fr

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English :

L’événement Parfums & chocolats Darbonnay a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA