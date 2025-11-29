Parfums de Noël La Breille-les-Pins
Parfums de Noël La Breille-les-Pins samedi 29 novembre 2025.
Parfums de Noël
6 route de Saumur La Breille-les-Pins Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Plongez dans l’atmosphère festive et gourmande de Noël et trouvez l’inspiration pour vos cadeaux en partageant un moment chaleureux !
Au programme
– Coffrets cadeaux
– Miel à la tireuse
– Boissons chaudes
– Crêpes
– Moment convivial autour des produits de la ruche
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 29 au dimanche 30 novembre 2025 de 14h à 18h. .
6 route de Saumur La Breille-les-Pins 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 02 85 girard-miel@wanadoo.fr
English :
Immerse yourself in the festive and gourmet atmosphere of Christmas and find inspiration for your gifts while sharing a warm moment!
German :
Tauchen Sie ein in die festliche und leckere Atmosphäre der Weihnachtszeit und lassen Sie sich bei einem gemütlichen Beisammensein für Ihre Geschenke inspirieren!
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera festosa e gastronomica del Natale e trovate ispirazione per i vostri regali condividendo un momento di calore!
Espanol :
Sumérjase en el ambiente festivo y gastronómico de la Navidad y encuentre inspiración para sus regalos mientras comparte un cálido momento
L’événement Parfums de Noël La Breille-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME