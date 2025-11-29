Parfums de Noël La Breille-les-Pins

Parfums de Noël

Plongez dans l’atmosphère festive et gourmande de Noël et trouvez l’inspiration pour vos cadeaux en partageant un moment chaleureux !

Au programme

– Coffrets cadeaux

– Miel à la tireuse

– Boissons chaudes

– Crêpes

– Moment convivial autour des produits de la ruche

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 29 au dimanche 30 novembre 2025 de 14h à 18h. .

English :

Immerse yourself in the festive and gourmet atmosphere of Christmas and find inspiration for your gifts while sharing a warm moment!

German :

Tauchen Sie ein in die festliche und leckere Atmosphäre der Weihnachtszeit und lassen Sie sich bei einem gemütlichen Beisammensein für Ihre Geschenke inspirieren!

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera festosa e gastronomica del Natale e trovate ispirazione per i vostri regali condividendo un momento di calore!

Espanol :

Sumérjase en el ambiente festivo y gastronómico de la Navidad y encuentre inspiración para sus regalos mientras comparte un cálido momento

