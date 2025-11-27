PARFUMS HISPANIQUES Carcassonne

Accordéoniste et bandonéoniste, Pierre Cussac développe un langage aux influences multiples musiques classiques, traditionnelles, jazz où l’improvisation tient une place essentielle. Artiste éclectique et créatif, il compose, arrange et élabore des programmes originaux comme celui de ce soir avec Hélène Escriva à la trompette basse. Originaire du Tarn, Hélène débute par l’étude de l’euphonium à l’école de musique du Tarn. Après un brillant passage au CNR de Toulouse et au CNSM de Paris, elle obtient de nombreux prix nationaux et internationaux. Pierre et Hélène se rencontrent au CNSM de Paris et décident de partager la scène en musique de chambre et dans l’Ensemble La Symphonie de Poche avant de créer ce duo inédit et original, mêlant l’accordéon et la trompette basse.

Le fidèle et curieux public de l’Auditorium aura l’opportunité de découvrir des couleurs nouvelles et inattendues autour d’un répertoire au délicieux parfum hispanique.

Avec des compositeurs tels que Enrique Granados, Jules Massenet, Isaac Albeniz ou Georges Bizet, le duo crée des arrangements sur mesure de chefs-d’œuvre du répertoire classique mais adapte également des pièces issues du répertoire traditionnel ou populaire ainsi que des créations signées par Pierre Cussac lui-même. Hélène et Pierre ont à cœur de partager avec un large auditoire ce programme placé sous le signe de la bonne humeur, la générosité et l’excellence.

Durée 1h15

Avec Hélène ESCRIVA, trompette basse Pierre CUSSAC, accordéon

English :

Accordionist and bandoneonist, Pierre Cussac develops a language with multiple influences: classical, traditional and jazz music, where improvisation plays an essential role. An eclectic and creative artist, he composes, arranges and develops original programs, like the one with Hélène Escriva on bass trumpet. A native of the Tarn region, Hélène began her euphonium studies at the Tarn music school. After a brilliant spell at the CNR in Toulouse and the CNSM in Paris, she went on to win numerous national and international prizes. Pierre and Hélène met at the CNSM in Paris, and decided to share the stage in chamber music and in the « La Symphonie de Poche » ensemble, before creating this original duo, combining accordion and bass trumpet.

The Auditorium?s loyal and curious audience will have the opportunity to discover new and unexpected colors in a repertoire with a delicious Hispanic flavor.

Working with composers such as Enrique Granados, Jules Massenet, Isaac Albeniz and Georges Bizet, the duo create tailor-made arrangements of masterpieces from the classical repertoire, as well as adapting pieces from the traditional or popular repertoires, or even creations by Pierre Cussac himself. Hélène and Pierre are eager to share this program of good humor, generosity and excellence with a wide audience.

Running time: 1h15

With Hélène ESCRIVA, bass trumpet Pierre CUSSAC, accordion

German :

Pierre Cussac, Akkordeonist und Bandoneonist, entwickelt eine Sprache mit vielfältigen Einflüssen: klassische Musik, traditionelle Musik, Jazz, in der die Improvisation einen wesentlichen Platz einnimmt. Als eklektischer und kreativer Künstler komponiert, arrangiert und erarbeitet er originelle Programme wie das heutige mit Hélène Escriva an der Basstrompete. Die aus dem Tarn stammende Hélène begann mit dem Studium des Euphoniums an der Musikschule des Tarn. Nach einer erfolgreichen Zeit am CNR in Toulouse und am CNSM in Paris erhielt sie zahlreiche nationale und internationale Preise. Pierre und Hélène lernten sich am CNSM in Paris kennen und beschlossen, die Bühne in der Kammermusik und im Ensemble « La Symphonie de Poche » zu teilen, bevor sie dieses neuartige und originelle Duo gründeten, das Akkordeon und Basstrompete miteinander verbindet.

Das treue und neugierige Publikum des Auditoriums wird die Gelegenheit haben, neue und unerwartete Farben rund um ein Repertoire mit einem köstlichen hispanischen Duft zu entdecken.

Mit Komponisten wie Enrique Granados, Jules Massenet, Isaac Albeniz oder Georges Bizet kreiert das Duo maßgeschneiderte Arrangements von Meisterwerken des klassischen Repertoires, adaptiert aber auch Stücke aus dem traditionellen oder populären Repertoire sowie Kreationen, die von Pierre Cussac selbst stammen. Hélène und Pierre möchten dieses Programm mit einem breiten Publikum teilen, das unter dem Zeichen der guten Laune, der Großzügigkeit und der Exzellenz steht.

Dauer: 1h15

Mit Hélène ESCRIVA, Basstrompete Pierre CUSSAC, Akkordeon

Italiano :

Il fisarmonicista e bandoneonista Pierre Cussac ha sviluppato un linguaggio dalle molteplici influenze: musica classica, tradizionale e jazz, in cui l’improvvisazione gioca un ruolo essenziale. Artista eclettico e creativo, compone, arrangia e sviluppa programmi originali come quello di questa sera con Hélène Escriva al basso tromba. Originaria della regione del Tarn, Hélène ha iniziato a studiare l’eufonio alla scuola di musica del Tarn. Dopo una brillante parentesi al CNR di Tolosa e al CNSM di Parigi, ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Pierre e Hélène si sono incontrati al Conservatorio di Parigi e hanno deciso di condividere il palco nella musica da camera e nell’ensemble « La Symphonie de Poche », prima di creare questo duo unico e originale, che unisce fisarmonica e tromba bassa.

Il pubblico fedele e curioso dell’Auditorium avrà l’opportunità di scoprire colori nuovi e inaspettati in un repertorio dal delizioso sapore ispanico.

Lavorando con compositori come Enrique Granados, Jules Massenet, Isaac Albeniz e Georges Bizet, il duo crea arrangiamenti su misura di capolavori del repertorio classico, ma anche adattamenti di brani del repertorio tradizionale o popolare, oltre a creazioni dello stesso Pierre Cussac. Hélène e Pierre sono desiderosi di condividere questo programma di buon umore, generosità ed eccellenza con un vasto pubblico.

Durata: 1 ora e 15 minuti

Con Hélène ESCRIVA, tromba bassa Pierre CUSSAC, fisarmonica

Espanol :

El acordeonista y bandoneonista Pierre Cussac ha desarrollado un lenguaje con múltiples influencias: música clásica, tradicional y jazz, en el que la improvisación desempeña un papel esencial. Artista ecléctico y creativo, compone, arregla y desarrolla programas originales como éste con Hélène Escriva a la trompeta baja. Natural de la región del Tarn, Hélène comenzó sus estudios de bombardino en la escuela de música del Tarn. Tras un brillante paso por el CNR de Toulouse y el CNSM de París, obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales. Pierre y Hélène se conocieron en el Conservatorio de París y decidieron compartir escenario en la música de cámara y en el conjunto « La Symphonie de Poche », antes de crear este dúo único y original, que combina acordeón y trompeta baja.

El público fiel y curioso del Auditorio tendrá la oportunidad de descubrir nuevos e inesperados colores en un repertorio con delicioso sabor hispano.

Trabajando con compositores como Enrique Granados, Jules Massenet, Isaac Albéniz o Georges Bizet, el dúo crea arreglos a medida de obras maestras del repertorio clásico, pero también adapta piezas del repertorio tradicional o popular, así como creaciones del propio Pierre Cussac. Hélène y Pierre desean compartir con un amplio público este programa de buen humor, generosidad y excelencia.

Duración: 1 hora y 15 minutos

Con Hélène ESCRIVA, trompeta bajo Pierre CUSSAC, acordeón

