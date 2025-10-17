Parfums Cité de la Voix Vézelay
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Début : 2026-02-13 20:00:00
2026-02-13
Nouveau projet de l’ensemble Agamemnon, Parfums est un concert immersif alliant musique baroque italienne et exploration olfactive.
Inspiré par les fragrances mythiques comme l’encens, la myrrhe et la rose, ce voyage sensoriel nous plonge dans l’univers sacré et profane du Seicento, porté par les œuvres de Monteverdi, Palestrina, Kapsberger…
Grâce à des diffuseurs de senteurs synchronisés avec la musique et à des livrets parfumés distribués au public, Parfums offre une expérience artistique complète, mêlant histoire, émotion et poésie.
Distribution
ENSEMBLE AGAMEMNON
François Cardey cornet à bouquin et direction artistique .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
