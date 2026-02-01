Parfums & Vins du Jura La Bulle à Parfums Darbonnay

Parfums & Vins du Jura

Plongez dans une expérience sensorielle unique avec Parfums & Vins !

Exploration des familles olfactives et vins du Jura

Laissez-vous surprendre par l’univers des familles olfactives et découvrez comment elles dialoguent avec les vins du Jura.

Entre senteurs du pays grassois et dégustation de crus locaux, cet atelier original et immersif vous invite à éveiller vos sens autrement.

Une parenthèse conviviale et inattendue, à partager en petit groupe.

Durée 2 heures

Conditions animation réservée aux personnes de plus de 18 ans.

Animation maintenue à partir de 4 inscrits, dans la limite de 7 participants.

Un dialogue entre le Nez et le Palais

Le monde du vin et celui du parfum partagent plus que des senteurs ils partagent un vocabulaire, des matières premières et une quête d’équilibre.

1. Les Secrets du Parfum Révélés

Initiation Olfactive Tiphaine vous initie au langage du parfum. Vous découvrirez les familles olfactives (Florale, Boisée, Fruitée, Épicée…) à travers des fragrances rares.

Entraînez votre Nez Vous apprendrez les techniques des professionnels pour identifier, mémoriser et nommer les odeurs, compétences directement applicables à la dégustation de vin.

2. L’exploration des Vins du Jura

Dégustation Inédite La dégustation est axée sur des Vins du Jura sélectionnés. Vous apprendrez à décomposer leurs arômes et à suivre les étapes d’une dégustation professionnelle.

Le Jeu des Correspondances Le moment clé de l’atelier ! Faites le lien entre les fragrances senties dans les flacons et les arômes présents dans votre verre (notes de noix, curry, fruits secs, sous-bois, etc.). Découvrez pourquoi un Vin Jaune peut avoir des notes d’épices orientales ou un vin rouge des notes de cuir.

Labellisé Vignobles & Découvertes La Bulle à Parfums vous garantit une immersion de qualité dans le patrimoine viticole et culturel du Jura.

Prêt(e) à affuter votre nez et à redécouvrir les Vins du Jura ?

P.S. Vous souhaitez prolonger l’expérience ?

