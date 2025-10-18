Parfums & Vins exploration des familles olfactives et vins du Jura La Bulle à Parfums Darbonnay

La Bulle à Parfums Chemin de la Brenne Darbonnay Jura

Tarif : – – 39 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Plongez dans une expérience sensorielle unique avec Parfums & Vins ! Pendant 2h, laissez-vous surprendre par l’univers des familles olfactives et découvrez comment elles dialoguent avec les vins du Jura. Entre senteurs du pays grassois et dégustation de crus locaux, cet atelier original et immersif vous invite à éveiller vos sens autrement. Une parenthèse conviviale et inattendue, à partager en petit groupe. .

La Bulle à Parfums Chemin de la Brenne Darbonnay 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 14 49 91 bulleaparfums@gmail.com

