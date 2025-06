“Jeunesse et Art » Une Exposition de Dessins et Peintures d’Enfants et d’Adolescents ! – 25 juin 2025

Exposition de Dessins et Peintures des Enfants et Adolescents

Nous sommes ravis de vous inviter à notre exposition d’art, une célébration de la créativité et du talent de nos jeunes artistes. Cette exposition présente les œuvres d’art réalisées par des enfants et des adolescents, encadrés par un professeur dévoué lors de nos ateliers.

Dates et horaires : Le 25 juin 2025, de 15h30 à 18h30.

Lieu : Atelier dessin et peinture, à la mairie du 6ᵉ arrondissement, escalier A, 4ᵉ étage, 78 rue Bonaparte, 75006 Paris.

Public : Cette exposition est ouverte à tous. Les enfants, les adolescents et les adultes sont tous les bienvenus pour venir admirer le travail de ces jeunes artistes.

Tarifs : L’entrée est gratuite.

Contact : Pour plus d’informations, veuillez contacter notre équipe à info@sportetloisirs6.fr

Nous avons hâte de vous accueillir à notre exposition et de partager avec vous le monde coloré et imaginatif de nos jeunes artistes.

