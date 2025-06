Paris sous les étoiles : 21 soirées d’observation gratuites dans les parcs et jardins parisiens – 28 juin 2025

Le dispositif

Les montreurs du ciel de l’AFA pointeront lunettes et télescopes vers le ciel étoilé à l’abri des lumières dans les parcs pour proposer aux parisiennes, parisiens, petits ou grands, seul(e) ou en famille des observations et des ateliers de repérage du ciel : quelles sont ces étoiles qui brillent ? Comment les reconnaître et les retrouver ?… et suivant les dates et les horaires, observer à l’oculaire d’un télescope contempler Saturne et ses anneaux, admirer les mers et cratères lunaires, découvrir des nébuleuses ou galaxies sur nos telescopes numériques … Émotion et émerveillement au programme de ces soirées.

Dates et lieux

Du 28 juin au 13 septembre, 21 soirées seront ainsi proposées réparties sur 21 parcs de la capitale pour pour cette nouvelle édition de notre opération estivale « Paris sous les Étoiles ».

En cas de doute ou de mauvais temps (nuages ou pluie), ces soirées sont susceptibles d’être annulées.

Le programme détaillé ci-dessous

Du samedi 28 juin 2025 au samedi 13 septembre 2025 :

gratuit

Les soirées sont gratuites, ouvertes à toutes et à tous et sans inscription. Vous n’avez pas besoin de matériel mais si vous voulez en profiter pour apporter votre paire de jumelles ou télescope, ce sera l’occasion de l’utiliser avec les animateurs présents. N’oubliez pas un vêtement chaud pour les fins de soirée qui peuvent être fraiches.

Tout public.

Paris sous les Étoiles, c’est reparti ! À l’occasion de l’ouverture nocturne de certains Parcs et Jardins parisiens, l’Association Française d’Astronomie, avec le soutien de la Ville de Paris, organise durant tout l’été un marathon de 21 soirées d’observation gratuites ouvertes à toutes et tous. Un évènement en partenariat avec la Ville de Paris.