Ateliers Ouverts 2025 – 27 juin 2025

Les ateliers se transforment en espaces d’expositions et offrent un panorama des travaux réalisés de la classe préparatoire Via Ferrata à la cinquième année : peintures, photos, sculptures, dessins, vidéos, etc. La formation en atelier est la spécificité des Beaux-Arts de Paris, il porte le nom de l’artiste reconnu·e qui le dirige.

Poussez les portes des ateliers de :

Dove ALLOUCHE

Romain BERNINI

Hicham BERRADA

Mireille BLANC & Eva NIELSEN

Olivier BLANCKART

Michel BLAZY

Wernher BOUWENS

Marie José BURKI

Stéphane CALAIS

Nina CHILDRESS

Claude CLOSKY

Clément COGITORE

Isabelle CORNARO

Julien CREUZET avec Neil BELOUFA

Mimosa ECHARD

Tim EITEL

Dominique FIGARELLA

Agnès GEOFFRAY

Petrit HALIJAJ & Alvaro URBANO

Emmanuelle HUYNH

Valérie JOUVE

Angelica MESITI avec Marion NACCACHE

Aurélie PAGÈS

Guillaume PARIS

Bruno PERRAMANT

Julien PRÉVIEUX

Bojan SARCEVIC

Julien SIRJACQ

Nathalie TALEC

Tatiana TROUVÉ avec Chloé QUENUM

Emmanuel VAN DER MEULEN

Fabrice VANNIER

Pour rythmer ce moment exceptionnel, des événements hors de l’atelier offrent un tour d’horizon d’œuvres d’étudiant·es et d’artistes diplômé·es de l’École : TEASER, un accrochage de travaux d’étudiant·es dans la cour vitrée, les expositions des lauréat·es des Prix des Amis des Beaux-Arts de Paris et des nominé·es du Prix du dessin contemporain, « Saint-Germain des Prints », un salon d’impressions et micro-édition, des visites guidées, la braderie des éditions ou encore des performances…

Le samedi, ce sont aussi les ateliers de Saint-Ouen qui sont à découvrir librement ou guidé·e par les étudiant·es et professeur·es : céramique, forge, matériaux composites, modelage, moulage et taille.

Du vendredi 27 juin 2025 au samedi 28 juin 2025 :

vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Durant 2 jours, les Ateliers Ouverts sont une occasion unique dans l’année pour le grand public et les professionnel·les de découvrir la jeune création et la diversité artistique produites par les étudiantes et étudiants des Beaux-Arts de Paris.