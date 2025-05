Soirée politique – Semaine des Fiertés –, 23 juin 2025, .

Le 23 juin, on se retrouve pour une rencontre collective où on prend le temps d’écouter, de comprendre et de partager.

Parce que le mot d’ordre de la Marche des Fiertés 2025 ne sort pas de nulle part : il s’ancre dans des luttes, des réalités, des vécus. Et on veut les mettre en lumière.

️ Infos pratiques

Date : lundi 23 juin 2025

lundi 23 juin 2025 Horaires : à venir

à venir Lieu : à confirmer

à confirmer ️ Entrée libre

♿ Accessibilité : Lieu accessible PMR

C’est quoi exactement ?

Une soirée où les associations LGBTQI+ prennent la parole.

Pas pour débattre entre expert·es, mais pour partager des vécus, décrypter les enjeux, éclairer les luttes.

Un espace ouvert, pédagogique, collectif et serein, où chacun·e peut se sentir concerné·e — que tu sois militant·e chevronné·e, allié·e curieux·se ou juste en quête de sens.

Au programme :

Des prises de parole courtes et percutantes

Un fil rouge autour du mot d’ordre de la Marche

De la nuance, de l’écoute, du lien

Parce que comprendre, c’est aussi militer.

Nos fiertés ne sont pas que festives : elles sont revendicatrices.

Et cette soirée, c’est l’endroit pour le dire, ensemble, posément, puissamment.

Le lundi 23 juin 2025

de 19h00 à 23h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-23T22:00:00+02:00

2025-06-23T20:00:00+02:00_2025-06-24T00:30:00+02:00

fin : 2025-06-24T02:30:00+02:00



https://semaine.inter-lgbt.org/

Nos fiertés sont politiques (et on a des choses à dire)



Pas de clash, pas de tribune perchée, pas de débat télévisé.