Grand Banquet et animations sur l’Oasis piétonne avec 15e en fête 25 juin 2025

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août. Dans ce cadre, Le Village et la Compagnie à l’affût vous invitent à un Grand Banquet au square Calmette et à des animations sur l’Oasis piétonne.

N’oubliez pas votre contribution pour le Grand Banquet en apportant un plat de votre choix et rendez-vous sur l’avenue Bartholomé, en face du square Calmette, pour profiter de la structure gonflable et du Bibliambulle, une bibliothèque mobile qui déploie des hamacs !

Apportez votre meilleur plat salé ou sucré pour déguster celui des autres !

Le mercredi 25 juin 2025

de 17h30 à 20h00

gratuit sous condition

Tout public.

Le mercredi 25 juin, venez profiter d’une belle fin d’après-midi en famille sur l’Oasis piétonne !