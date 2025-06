Les Mercredis du Goût avec 15e en fête 18 juin 2025

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août. Dans ce cadre, la Mairie du 15e organise les Mercredis du Goût. Recevez des conseils simples et concrets adaptés aux besoins nutritionnels spécifiques des plus de 60 ans.

Rendez-vous le mercredi 18 juin, de 17h30 à 18h30, salle Vaugirard, pour une conférence sur le sujet : « Allégations nutritionnelles et Nutri-Score : guide pratique pour mieux manger ! »

Le mercredi 18 juin 2025

de 17h30 à 18h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-18T20:30:00+02:00

2025-06-18T18:30:00+02:00_2025-06-18T19:30:00+02:00

fin : 2025-06-18T21:30:00+02:00

Pour vous aider à rester en forme, la Mairie du 15e vous propose une conférence l animée par une diététicienne.