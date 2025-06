Mirokaï Experience 18 juin 2025

Préparez-vous à découvrir L’Expérience Mirokaï : Une aventure immersive inédite à Paris !

Un lieu hors du commun, où petits et grands entreront dans les coulisses de la robotique sociale et de l’intelligence artificielle. Très bientôt, vous pourrez :

Rencontrer Miroka et Miroki, nos robots emblématiques, et vivre une interaction unique avec ces compagnons du futur.

Explorer les coulisses de leur création : plongez dans le processus de fabrication et découvrez comment l’humain et la technologie se rejoignent.

Apprendre en s’amusant : des expériences interactives et des ateliers captivants pour mieux comprendre l’intelligence artificielle et ses possibilités infinies.

Imaginer le futur : un espace où innovation, créativité et pédagogie se rencontrent.

L’Expérience Mirokaï, c’est bien plus qu’un simple lieu : c’est une invitation à rêver, à explorer et à s’émerveiller devant un futur déjà à portée de main.

Soyez parmi les premiers à plonger dans cette expérience inoubliable… Le futur vous attend !

Le mercredi 09 juillet 2025

de 15h00 à 18h30

Le mercredi 02 juillet 2025

de 15h00 à 18h30

Le mercredi 25 juin 2025

de 15h00 à 18h30

Le mercredi 18 juin 2025

de 15h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-18T18:00:00+02:00

2025-06-18T16:00:00+02:00_2025-06-18T19:30:00+02:00;2025-06-25T16:00:00+02:00_2025-06-25T19:30:00+02:00;2025-07-02T16:00:00+02:00_2025-07-02T19:30:00+02:00;2025-07-09T16:00:00+02:00_2025-07-09T19:30:00+02:00

fin : 2025-07-09T21:30:00+02:00



https://www.eventbrite.fr/e/1059793634289/ Réservez votre billet pour rencontrer les robots Mirokaï au coeur de Paris ! Réservez votre billet pour rencontrer les robots Mirokaï au coeur de Paris !

Rencontrez les robots Mirokaï au coeur de Paris ! Découvrez le monde de la robotique et de l’intelligence artificielle.