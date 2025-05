Atelier « Construire des relations apaisées et épanouissantes » –, 10 juin 2025, .

Construire des relations apaisées et épanouissantes

Les relations humaines sont un dialogue permanent entre nos blessures et nos potentiels. Ce groupe est votre terrain d’exploration pour comprendre, expérimenter et transformer vos interactions. Ensemble, apprenons, grandissons et réinventons nos histoires relationnelles !

À qui s’adresse ce groupe ?

Ce groupe réunit des personnes confrontées à des obstacles relationnels – amoureux, familiaux, amicaux ou professionnels. L’objectif est de mieux comprendre nos réactions et de découvrir des stratégies concrètes pour retrouver une sérénité durable dans la vie quotidienne.

Comment sont animées les séances ?

Mon approche est ludique, pratique et expérientielle dans le but de rendre le groupe à la fois accessible et enrichissant. Ensemble, nous explorons les styles d’attachement et comprenons l’influence de nos expériences d’enfance sur nos relations. Je m’adapte à l’énergie du groupe et intervient pour reformuler ou recadrer les discussions, poser des questions ouvertes ou encore proposer des exercices.

Comment va s’articuler le travail ?

De manière dynamique et structurée, nous explorerons ensemble différents aspects des difficultés relationnelles : gestion des conflits, compréhension des attentes, impact des blessures personnelles sur les relations, communication non-violente, établissement des limites et empathie.

Quels sont les outils et les techniques utilisés?

Jeux de rôle, apprentissage de techniques de communication (CNV, reformulation…), techniques de régulation émotionnelle : EFT, exercices de respiration et d’ancrage…, supports visuels de psychoéducation (communication en systémie, triangle de Karpmann etc.), partage de ressources, activités interactives, utilisation de cartes ou de questions ouvertes

Que peut-on attendre du groupe?

L’objectif de ce groupe est de développer des relations plus sereines et authentiques, comprendre vos schémas relationnels, gagner en confiance et en capacité d’interaction. Prêt à écrire une nouvelle histoire relationnelle ?

Le mardi 10 juin 2025

de 18h00 à 20h00

payant

Public adultes.

