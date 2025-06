Activités sportives au jardin Dalpayrat avec 15e en fête 21 juin 2025

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août. Dans ce cadre, l’association Solidarité, Prévention et Éducation par le Sport (Spesport) vous invite à vivre un après-midi sportif et convivial au jardin Dalpayrat.

Deux éducateurs seront présents pour encadrer une large gamme d’activités accessibles à toutes et à tous : football, basketball, tennis de table, tir à l’arc et pétanque.

Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou simple curieux, venez jouer et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. L’occasion parfaite pour se dépenser, découvrir de nouveaux sports et profiter de l’été dans une ambiance conviviale.

Du samedi 21 juin 2025 au dimanche 22 juin 2025 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

Du samedi 28 juin 2025 au dimanche 29 juin 2025 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

Du lundi 07 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Venez en famille ou entre amis tous les après-midis au jardin Dalpayrat pour partager de bons moments en jouant au football, au basket ou encore au tir à l’arc.