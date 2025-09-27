Paris 14 Territoire de cinéma : Almost famous (presque célèbre) Conservatoire Darius Milhaud Paris

Paris 14 Territoire de cinéma : Almost famous (presque célèbre) Conservatoire Darius Milhaud Paris samedi 27 septembre 2025.

Dans les années 70, un adolescent de quinze ans ne vit que pour la musique rock. Il ne rêve que d’écrire des articles sur cette musique et envoie un essai au magazine Rolling Stone dans l’espoir de devenir journaliste. Son talent ne passe pas inaperçu …

Film choisi dans le cadre du Festival de Paris 14 Territoire de cinéma sur le thème de la musique et présenté par Thierry Laurentin

Le samedi 27 septembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Conservatoire Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 Paris

