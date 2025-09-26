Paris 14 Territoire de cinéma : En route pour la gloire avec Thierry Laurentin Institut Protestant Paris

Venez voir le film d’ouverture du 8ème Festival de Paris 14 Territoire de cinéma « En route pour la gloire » de Hal Ashby (1976) qui raconte la vie du musicien Woody Guthrie (1912-1967). Il sera présenté par Thierry Laurentin que vous avez sûrement rencontré aux sept Parnassiens.

Le vendredi 26 septembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit

Réservation fortement conseillée car le nombre de places est limité

Public jeunes et adultes.

Institut Protestant 83 bd arago 75014 Paris

https://openagenda.com/fr:paris14-territoire-de-cinema +33603058740 paris14cinema@gmail.com https://www.facebook.com/Paris14Cinema/ https://www.facebook.com/Paris14Cinema/ https://twitter.com/Paris14Cinema