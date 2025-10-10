Paris 14 Territoire de Cinéma : Swing de Tony Gatlif (2002) Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Paris 14 Territoire de Cinéma : Swing de Tony Gatlif (2002) Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS vendredi 10 octobre 2025.

Le film Swing de Tony Gatlif nous fera découvrir la musique tsigane. Tony Gatlif le réalisateur nous fait l’honneur d’être présent à cette soirée.

Il sera précédé d’un ciné-concert où des élèves du conservatoire Darius Milhaud accompagneront le court-métrage noir et blanc et muet CHARLOT MUSICIEN (1916-20 min)

Dans le cadre de son 8ème festival sur le thème de la musique, Paris 14 Territoire de CInéma projettera le film SWING de Tony Gatlif

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS

