Paris 14 Territoire de cinéma : table-ronde Cinéma & Musique FIAP Paris Paris lundi 29 septembre 2025.

Dans le cadre de la 8ème édition de son festival « Quand la musique fait son cinéma », PAris 14 Territoire de cinéma organise une table-ronde avec quatre experts de cinéma et de musique pour discuter des réalisateurs qui ont choisi de filmer la musique dans le monde (rocker, jazzman, orchestres, musique de l’Amérique du Sud, de l’Asie, …).

Table ronde sur le thème de Cinéma et Musique animée par Laurent Delmas, en compagnie de Benoit Basirico, Martial Pisani et Patrice Bougon.

Le lundi 29 septembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://openagenda.com/fr/paris14-territoire-de-cinema paris14cinema@gmail.com https://facebook.com/paris14cinema https://facebook.com/paris14cinema https://twitter.com/Paris14Cinema