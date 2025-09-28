Paris 14 Territoire de cinéma : Walk the line de James Mangold (2005) Institut Protestant Théologique Paris

Paris 14 Territoire de cinéma : Walk the line de James Mangold (2005) Institut Protestant Théologique Paris dimanche 28 septembre 2025.

L’histoire commence dans l’Arkansas, en pleine Dépression, lorsque Johny Cash est encore simple fils de métayer. Quelques années plus tard, il sillonne les routes américaines lors de tournées éprouvantes, auprès des pionniers du rock …

Dans le cadre de son 8ème festival sur le thème de la musique, Paris 14 Territoire de cinéma vous invite à la projection de WALK THE LINE en compagnie de Laurent Delmas (France Inter)

Le dimanche 28 septembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Institut Protestant Théologique 83 bd arago 75014 Paris

