Refugee Food Festival : quand des restaurateurs et artisans partagent leurs fourneaux avec des cuisiniers réfugiés –, 8 juin 2025, .

Le Refugee Food Festival prend vie du dialogue entre chefs ou artisans de métiers de bouche et cuisiniers réfugiés, amateurs ou confirmés. Le fruit de ces collaborations est un menu inédit mêlant matrimoines et patrimoines culinaires du monde entier. Du restaurant de quartier à l’étoilé, en passant par la boulangerie ou la cantine d’un CROUS, les établissements locaux ouvrent grand leurs portes, convaincus comme nous que la cuisine est un puissant levier de partage et d’insertion sociale et professionnelle.

Toute la programmation parisienne est détaillée ici !

Pour cette 10ème édition le festival aura comme parrain et marraine, le dramaturge Alexis Michalik et la cheffe Georgiana Viou.

Marraine : Georgiana Viou

Originaire du Bénin, Georgiana Viou est cheffe autodidacte du restaurant ROUGE à Nîmes, couronné d’une étoile MICHELIN en 2023. Portée par son instinct et son énergie, elle compose une cuisine méditerranéenne subtilement inspirée de ses racines béninoises. Son talent, récompensé par le Gault & Millau et le MICHELIN, rayonnera lors d’une collaboration culinaire inédite pour le festival…

Parrain : Alexis Michalik

Natif de Paris, voyageur littéraire, véliplanchiste amateur et passionné de jeux de société, Alexis Michalik est également comédien, auteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur. Sa pièce Passeport, actuellement à l’affiche au théâtre de la Renaissance et en tournée en France, sensibilise le public à la question de l’exil, à travers le récit du parcours semé d’embûches d’Issa, jeune érythréen fraîchement débarqué dans la “jungle” de Calais.

Les temps forts à ne pas manquer

Vendredi 20 juin : Le Amarres (13 e ) accueille une soirée inter-associative pour la Journée Mondiale des Réfugiés avec une marche festive depuis l’Académie du Climat, une expo photo (SOS Méditerranée), mais aussi des concert, projection, conférence et dîner syrien par Doha Al Jammal.

Le Amarres (13 ) accueille une soirée inter-associative pour la Journée Mondiale des Réfugiés avec une marche festive depuis l’Académie du Climat, une expo photo (SOS Méditerranée), mais aussi des concert, projection, conférence et dîner syrien par Doha Al Jammal. Dimanche 29 juin : Plantation (18e) organisera un banquet de clôture festif avec la brigade en insertion de Refugee Food, entourée de chefs : Antoine Florentin, Marie-Anna Delgado (Paloma), Éloi Spinnler (Colère et Orgueil), et Tapisserie (Septime). Un événement gourmand rythmé par Rosa de Samba, des temps forts culturels et autres surprises !

Des nouveautés pour le cru 2025

Pendant 3 semaines, autour de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin, 12 villes françaises seront le terrain de ces rencontres culinaires et culturelles du 8 au 29 juin prochains.

Quelques ingrédients nouveaux viendront agrémenter la recette traditionnelle du Festival :

Rouen et Toulouse accueilleront l’initiative citoyenne pour la première fois ;

des territoires ruraux et hors des grandes villes seront aussi le théâtre de collaborations culinaires inédites, pour sensibiliser un public toujours plus large ;

un week-end festif comme lever de rideau se tiendra à Nice et ses alentours les 10 et 11 mai, avec deux événements à la portée symbolique forte dans cette région qui occupe une place stratégique dans le parcours migratoires transfrontaliers entre l’Italie et la France ;

la dimension culinaire du festival, véritable porte d’entrée vers d’autres disciplines culturelles et artistiques, s’accompagnera de temps forts autour du théâtre, de la danse, de la littérature ou encore de la musique. Ces expressions artistiques constituent de puissants vecteurs de transmission des histoires et traditions. Cette narration par la culture joue un rôle essentiel pour mieux appréhender les vécus des personnes réfugiées et humaniser leur expérience.

Du dimanche 08 juin 2025 au dimanche 29 juin 2025 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-08T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-30T01:59:59+02:00



+33787140702 lena@refugee-food.org

Pour fêter ses dix ans, le Refugee Food Festival voit les choses en grand !La cheffe Georgiana Viou et le dramaturge Alexis Michalik se font les porte-parole de l’hospitalité à la française pour cette édition où se mêleront gastronomie et culture du 8 au 29 juin dans 12 villes de France.