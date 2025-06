Notre-Dame de Paris : 800 ans d’histoire et de légendes 13 juillet 2025

Depuis la paroisse des Compagnons du Devoir, nos pas nous mèneront au cœur de ce qui fut le premier territoire templier, où vous découvrirez une antique maison à colombages et encorbellement, véritable témoin des méthodes de construction d’antan.

Puis nous nous rendrons bien sûr au chevet de Notre-Dame. Depuis son parvis, à nouveau accessible, nous évoquerons sa construction pharaonique et ses 860 années d’Histoire. Nous rendrons bien entendu hommage à Viollet-le-Duc, sans oublier de saluer Victor Hugo et son œuvre sublime qui inspirera à son tour tant d’artistes et nourrit encore notre imaginaire et inconscient collectif. Et bien sûr à tous ceux qui ont œuvré ces cinq dernières années pour que Notre-Dame puissent renaitre de ses cendres.

Nous précisons que nous n’entrerons pas dans la cathédrale durant cette visite, qui se déroulera uniquement en extérieur.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 11h00 à 13h00

Le dimanche 13 juillet 2025

de 11h00 à 13h00

Le dimanche 20 juillet 2025

de 11h00 à 13h00

payant

21€/pers

Public jeunes et adultes.

https://www.sous-les-paves.com/produit/notre-dame-de-paris-800-ans-dhistoire-et-de-legendes/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

Guillaume, votre conteur des temps modernes, vous propose une balade exceptionnelle sur l’histoire de la cathédrale, sa construction, son histoire, son trésor, ses légendes, sa symbolique et sa magie religieuse.



Pour cela, nous plongerons au temps de ses bâtisseurs. Qui étaient-ils ? Quels sont leurs secrets de fabrication et leurs connaissances initiatiques ?