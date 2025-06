Visite du Paris de la Révolution – spéciale avant-veille du 14 juillet 12 juillet 2025

Guillaume, qui viendra costumé pour l’occasion, vous propose un parcours passionnant à la rencontre des fantômes de la Révolution française, et vous invite à revivre les dernières heures de la monarchie.

Vous avez rendez-vous au Palais Royal où tout commença. Des Tuileries à la Concorde, nous suivrons le trajet des nombreuses charrettes des futurs guillotinés. En chemin vers l’échafaud de la place de la Révolution, nous saluerons, entre autres, le Docteur Guillotin dans son cabinet, ou encore les têtes pensantes du célèbre Club des Jacobins. Nous ferons un arrêt devant la Salle du Manège où est née l’Assemblée Nationale, sans oublier feu le palais des Tuileries, où le Roi et la Reine furent enfermés avant de prendre la fuite vers Varennes.

Après avoir reconstitué la matinée de l’exécution du roi, spécialement pour le 14 juillet, nous prendrons le chemin de l’un des monuments les plus étonnants et les mieux cachés de Paris : la Chapelle Expiatoire. Bâtie sur l’ancien cimetière de la Madeleine où étaient déposés les corps des guillotinés, elle est érigée en mémoire de Louis XVI et Marie Antoinette, et de tous ceux qui ont perdu la tête sous le « Rasoir National ».

Revivez un chapitre incontournable de notre Histoire, dont l’influence a largement dépassé les frontières françaises.

Le samedi 12 juillet 2025

de 15h00 à 17h30

payant

Adulte : 30€/pers

Jeune : 25€

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

début : 2025-07-12T18:00:00+02:00

2025-07-12T16:00:00+02:00_2025-07-12T18:30:00+02:00

fin : 2025-07-12T20:30:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/visite-revolution-francaise/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

VISITE SPECIALE AVEC ENTREE A LA CHAPELLE EXPIATOIRE



« C’est une révolte ? Non, Sire, c’est une Révolution. »

Voici la réponse adressée à la naïve question de Louis XVI au lendemain de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Moins de quatre ans plus tard, le 21 janvier 1793, la France n’a plus de roi : Louis XVI est guillotiné place de la Concorde.