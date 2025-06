Les passages couverts parisiens – visite guidée 9 juillet 2025

Votre balade débutera en face de la Comédie Française pour découvrir où se trouvait le tout premier passage couvert, aujourd’hui disparu. Nous traverserons ensuite les jardins du Palais Royal pour emprunter les arcades, anciens lieux de passage des rois puis des révolutionnaires. Vous retracerez les pas de figures emblématiques tels Vidocq ou Nana, tandis que votre guide vous montrera comment décoder les symboles mythologiques ou décoratifs des galeries Verot-Dodat et Vivienne. Nous terminerons sur les Grands Boulevards, à proximité des théâtres, des Grands Magasins et de l’Opéra, là où la société parisienne à la mode se plaisait à révéler ses plus beaux atours.

Le mercredi 23 juillet 2025

de 11h00 à 12h45

Le mercredi 09 juillet 2025

de 11h00 à 12h45

Le samedi 06 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 13 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 25 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 23 août 2025

de 11h00 à 12h45

Le samedi 26 juillet 2025

de 11h00 à 12h45

Le samedi 19 juillet 2025

de 11h00 à 13h00

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-09T14:00:00+02:00

2025-07-09T12:00:00+02:00_2025-07-09T13:45:00+02:00;2025-07-19T12:00:00+02:00_2025-07-19T14:00:00+02:00;2025-07-23T12:00:00+02:00_2025-07-23T13:45:00+02:00;2025-07-26T12:00:00+02:00_2025-07-26T13:45:00+02:00;2025-08-23T12:00:00+02:00_2025-08-23T13:45:00+02:00;2025-09-06T15:30:00+02:00_2025-09-06T17:00:00+02:00;2025-09-13T15:30:00+02:00_2025-09-13T17:00:00+02:00;2025-09-27T15:30:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00;2025-10-11T15:30:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00;2025-10-25T15:30:00+02:00_2025-10-25T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-25T19:00:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/les-passages-couverts-parisiens/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

De la fin de l’Ancien Régime au Second Empire, on comptait environ 140 passages couverts. Aujourd’hui, il n’en subsiste plus qu’une petite vingtaine. Répartis de part et d’autre de la Rive droite, ils se concentrent principalement dans le quartier du Louvre et de l’ancienne Bourse. Désormais classés monuments historiques, chaque passage et galerie possède un ton, une ambiance particulière. Ces vestiges du Paris pré-haussmannien attestent de la transformation de l’espace urbain au 19ème siècle. Dédiées au commerce et à l’art de la promenade, ces rues couvertes semblent se situer hors du temps et de l’agitation citadine.