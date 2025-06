Les femmes célèbres du Père Lachaise – visite guidée 6 juillet 2025

Parmi ce dédale de 70 000 défunts, se cachent les tombes de femmes de lettres, artistes, actrices et danseuses non moins célèbres. Ensemble, nous revivrons les destins incroyables de ces femmes, et ainsi ressusciterons quelques grands noms, tels que Colette, Edith Piaf, Rosa Bonheur, Sarah Bernhardt, parmi tant d’autres, et dont les tombeaux font parfois l’objet de curieux rituels…

Cette promenade sera également l’occasion de redécouvrir l’histoire de ce lieu si fascinant qu’est le Père Lachaise. Laure vous racontera notamment l’histoire des célèbres amoureux de Paris, Héloïse et Abélard, dont les dépouilles furent transférées au cimetière. Dans quel but ?

Le dimanche 31 août 2025

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 06 juillet 2025

de 14h30 à 16h30

payant

18€/pers

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-06T17:30:00+02:00

2025-07-06T15:30:00+02:00_2025-07-06T17:30:00+02:00;2025-08-31T15:30:00+02:00_2025-08-31T17:30:00+02:00

fin : 2025-08-31T19:30:00+02:00



https://www.sous-les-paves.com/produit/femmes-pere-lachaise/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

Véritable havre de paix au cœur de l’agitation parisienne, le cimetière le plus visité du monde est surtout connu pour abriter les sépultures de personnalités masculines (Oscar Wilde, Chopin, Molière…).