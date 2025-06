Kayak, canoë et stand-up paddle sur le Bassin de la Villette 5 juillet 2025

La base nautique de la Ville

de Paris du bassin de la Villette propose des animations

de Paris Plages, avec des activités nautiques variées comme le kayak, le canoë

et le stand up paddle.

Attention, les mineurs

doivent être accompagnés d’un adulte et doivent savoir nager.

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 19h00

gratuit

Ouvert

aux adultes sachant nager et aux enfants de plus de 10 ans sachant nager et

accompagnés d’un adulte

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T16:00:00+02:00

fin : 2025-08-31T22:00:00+02:00

La base nautique de la Ville de Paris du bassin de la Villette participe, comme chaque année, aux animations de Paris Plages.