La Commune de Paris – visite de Montmartre au cœur de l’Histoire 5 juillet 2025

Pour comprendre cette page sombre trop oubliée de notre Histoire, replongeons-nous dans le contexte : la France vient de perdre la guerre contre la Prusse. Le peuple, qui souffre de la faim, se sent humilié par les troupes prussiennes qui défilent dans les rues de la capitale. La Commune, c’est une utopie fraternelle et une volonté, toute patriotique, de mettre en œuvre un idéal humaniste. Bien sûr, il sera question des atrocités commises de part et d’autres, des violences, des fusillades, des otages, des incendies dévastateurs et de l’abominable répression organisée par les Versaillais.

Cette balade à travers les rues de Montmartre nous fera découvrir ou redécouvrir, parfois sous un jour inattendu, des personnages illustres, du Chevalier de la Barre à Louise Michel en passant par Georges Clemenceau ou Jean-Baptiste Clément. Sans oublier Léon Gambetta qui s’est envolé en ballon pour continuer la guerre contre la Prusse.

Une visite différente de la butte, au cœur de l’Histoire de la capitale.

Le samedi 13 septembre 2025

de 11h00 à 12h45

Le samedi 05 juillet 2025

de 11h00 à 12h45

payant

18€/pers

Public adultes.

Le 18 mars 1871, une émeute éclate à Paris, sur la butte Montmartre. Ce soulèvement populaire marque le point de départ de deux mois de révoltes contre le pouvoir en place : il s’agit de la Commune de Paris.