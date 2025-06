Atelier d’initiation à la pétanque sans les yeux à la médiathèque Marguerite Yourcenar avec 15e en fête 28 juin 2025

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, la Médiathèque Yourcenar vous propose un atelier de pétanque adaptée, un sport d’adresse convivial et accessible à tous, que vous soyez voyants ou non-voyants. En famille ou entre amis, cet atelier est pensé pour favoriser le partage, la détente et la bonne humeur, dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

Le samedi 28 juin 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T18:00:00+02:00

2025-06-28T16:00:00+02:00_2025-06-28T18:00:00+02:00

fin : 2025-06-28T20:00:00+02:00

« Tu pointes ou tu tires, mais pas par là ! ». Venez découvrir la pétanque adaptée aux déficients visuels, les yeux bandés, en toute sécurité !