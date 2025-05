Nuit Blanche 2025 : la programmation se dévoile déjà ! –, 7 juin 2025, .

À Paris et dans plusieurs villes de sa métropole, depuis plus de vingt ans maintenant, la création contemporaine se célèbre lors de chaque édition de Nuit Blanche. Et 2025 n’échappera pas à la règle avec une programmation moderne et audacieuse imaginée par la directrice artistique de cette édition, Valérie Donzelli. Son ambition ? Transformer la capitale et sa métropole en plateau de cinéma géant.

Plusieurs projections en plein air d’œuvres cinématographiques seront proposées, présentant des œuvres en plein air : du quai de Valmy (10e) à la place des Fêtes (19e), en passant par la place Nathalie-Sarraute (18e) ou les jardins Saint-Paul (4e). À noter également : la projection d’un court-métrage inédit de dix minutes signé Michel Gondry. Entièrement réalisé en papier découpé, il s’agira d’un film d’animation, Quelle Nuit Blanche !, diffusé place Raoul-Dautry (15e).

Des projections d’œuvres vidéos, des performances et des

installations sont également prévues au programme avec, par exemple, une

installation sonore et lumineuse dans la chapelle de la Sorbonne (5e)

et une grande soirée autour du cinéma au Petit Palais (8e).

Notre interview de Valérie Donzelli, directrice artistique de l’édition 2025 de Nuit Blanche

Pour cette 24e édition de Nuit Blanche (le 7 juin), la direction artistique a été confiée à une cinéaste. Et quelle cinéaste, puisque c’est Valérie Donzelli, également actrice, qui sera à la tête de l’événement ! On l’a rencontrée en plein tournage pour glaner quelques informations précieuses sur la folle nuit qui attend les Parisiennes et les Parisiens.

Ci-dessous, quelques projets en avant-première.

